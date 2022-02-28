Як пише Politeka.net, Володимир Путін 24 лютого оголосив Україні війну, після чого віддав наказ військам Росії вторгнутися в українські землі. ЗСУ успішно відбиває атаки ворога і не дає зайти в найбільші міста України - Харків, Маріуполь, Київ. Рахунок убитих окупантів пішов на тисячі і захисники України записали мотивуюче звернення до народу, яке опублікувала прес-служба Сухопутних Військ ЗС України.
На кадрах військові передавали Привіт рідним, побратимам по службі з інших військових та українцям.
"Все Буде Добре!",- сказав один з солдатів на початку, звертаючись до українців.
"Мотивуюче відео від Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Разом до перемоги", - написано було під відео.
Українці поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:
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"Рідні наші захисники, тримайтеся! Ви найкращі, найсміливіші, найвідважніші, найдорожчі наші! Молимося про кожного з вас! Слава вам! Слава Україні!", "Спасибі вам, рідненькі! Тримайтеся! Повертайтеся в живих! Слава Україні!", "Дай Бог вам сил і терпіння. Боже захисти їх усіх".
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