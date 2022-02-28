Український гуморист Євген Кошовий з "Квартал 95" доступно пояснив, що чекає росіян в Україні, поділившись відео в блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий успішний український гуморист і зірка"Квартал 95". Зірка активно підтримує українську армію, яка дає гідну відсіч російським окупантам, які вторглися в Україну 24 лютого. Кошовий на своїй сторінці в Instagram записав звернення до росіян, які прийшли в Україну.

"Москва. Нашим президентом було чітко сказано. Іди * * * * * до себе додому. Нас ні від кого звільняти не треба. Навіщо ви прийшли? Ідіть, Вася, бережіть життя свої. Нафіг ви сюди приперлися? Додому, в Москву. Техніку кинули. Або здалися в полон, чорт забирай. Слава ВСУ. Слава Україні. Київ стоїть. Хрін ви тут пройдете", - сказав Кошовий.

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