Як пише Politeka.net, Євген Кошовий успішний український гуморист і зірка"Квартал 95". Зірка активно підтримує українську армію, яка дає гідну відсіч російським окупантам, які вторглися в Україну 24 лютого. Кошовий на своїй сторінці в Instagram записав звернення до росіян, які прийшли в Україну.
"Москва. Нашим президентом було чітко сказано. Іди * * * * * до себе додому. Нас ні від кого звільняти не треба. Навіщо ви прийшли? Ідіть, Вася, бережіть життя свої. Нафіг ви сюди приперлися? Додому, в Москву. Техніку кинули. Або здалися в полон, чорт забирай. Слава ВСУ. Слава Україні. Київ стоїть. Хрін ви тут пройдете", - сказав Кошовий.
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