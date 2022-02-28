У Міністерстві оборони України повідомили про новий підрозділ, який буде боротися з російськими окупантами.

Президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – «Інтернаціональний легіон». Про це 28 лютого повідомила прес-служба Міністерства оборони України на своїй сторінці в Facebook.

“Ми створюємо інтернаціональний легіон. В нас вже декілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки від путінського режиму”, - повідомляє Ганна Маляр - заступник Міністра оборони України.

27 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх іноземців, які виявляють бажання стати на опір російським окупантам та захистити світову безпеку. Керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони.

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