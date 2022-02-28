Про це передавати радник глави офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці в Facebook.
"Боже мій, знали б ви як ми їх хуртовинимо з ранку під Києвом!..) За підтвердженими оцінками до 14.00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь - Житомирська траса», - йдеться у повідомленні.
У мережі публікують кадри з розгромленою технікою окупантів.
Так, Мер Бучі Анатолій Федорук показав відео, спаленої колони російської військової техніки.
"Збройні силу України зупинили колону ворога... це результати їх вторгнення і роботи наших Збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч постраждав, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні Сили України добре відпрацювали", - сказав він.
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Також У мережі показали палаючу техніку в Ірпені.
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