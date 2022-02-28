Стало відомо, скільки військової техніки окупантів було знищено на підступах до Києва.

Про це передавати радник глави офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці в Facebook.

"Боже мій, знали б ви як ми їх хуртовинимо з ранку під Києвом!..) За підтвердженими оцінками до 14.00 знищено та пошкоджено понад 200 одиниць різної техніки на напрямках Ірпінь - Житомирська траса», - йдеться у повідомленні.

У мережі публікують кадри з розгромленою технікою окупантів.

Так, Мер Бучі Анатолій Федорук показав відео, спаленої колони російської військової техніки.

"Збройні силу України зупинили колону ворога... це результати їх вторгнення і роботи наших Збройних сил. Звичайно, приватний сектор, який поруч постраждав, але все відбудуємо. Всі живі, всі здорові. Збройні Сили України добре відпрацювали", - сказав він.

Також У мережі показали палаючу техніку в Ірпені.

Нагадаємо, в Україні створюють новий підрозділ, хто до нього увійде :" вже кілька тисяч заяв"

Як повідомляла Politeka, прості українці зупиняють ворожі танки голими руками: "можеш показати своїм білорусам"

Також Politeka писала, що повстання почалося в тимчасово окупованому Бердянську, кадри до мурашок: "росіяни, йдіть!"