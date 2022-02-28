Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва - популярна українська співачка. Зірка продовжує підтримувати українців під час війни і поділилася новою публікацією в Instagram.
"Я ніколи не ділила наші народи.
Ні тоді, коли допомагала тисячам людей і дітей. Ні тоді, коли співала свої пісні, обіймала і радувала.
Мої мама і бабуся-росіяни. Тато і дідусь-українці. Обидва народи-мої предки і моя кров. Я народилася і живу в Україні. І зараз у нас біда.
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У мене в передплатників 32% росіян. Я просто хочу, щоб ви знали правду. І якщо у ваших силах щось зробити-зробили це.
Ми до останнього не вірили, що це станеться. Але вже п'ятий день у нас йде війна. Все більше мирних жителів гине. Все більше будинків, шкіл, садочків зруйновано. Зруйновано важливі будівлі для забезпечення життєдіяльності міст.
Я з дітьми зараз в безпеці.
Але мій чоловік і мама, сім'я молодшої сестри в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах.
Тому що військові дії йдуть і в Києві, і в Житомирі,і в Харкові, і в Бердянську, і в Мелітополі, і в Херсоні, і в Чернігові, і в Одесі, і в Каховці і в інших містах, селах.
І всі до Єдиного українці молять російських солдатів - не приходьте. Не вбивайте. Немає у цієї війни сенсу. Немає у неї виправдання. Не можна її продовжувати.
ЗУПИНІТЬ ВІЙНУ!!!",- написано було під фото.
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