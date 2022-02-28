У Вінниці, де раз у раз у звучать сирени, сповіщаючи про повітряну тривогу, військовий оркестр Повітряних Сил просто неба зіграв патріотичні композиції. До того ж, зробив це за вимогами воєнного стану – з інструментами в руках та з автоматами через плече. Відповідні кадри з’явилися на сторінці Командування повітряних сил ЗСУ в Facebook. (Щоб подивитися відео – проскролльте вниз)

Жителі міста, слухали оркестр зі сльозами на очах, а резервісти, які опинились поруч, гучно заспівали Національний гімн України та передали президенту країни-агресора традиційні вітання, не обійшлося й без фрази українських прикордонників з острова Зміїного, яка вже стала крилатою.

«Відбулась патріотична акція на підтримку наших воїнів, захисників та всього українського народу, який тримає обороноздатність та виборює свою незалежність. Дорогі українці, борітеся – поборете, нам Бог помагає! Слава Україні!», - сказала представниця ЗСУ.

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