У Києві під час перебування в бомбосховищі через ракетні обстріли з боку Росії діти намагаються відволіктися і співають патріотичні українські пісні.
У Телеграм-каналі "Київ без цензури" показали відео, на якому діти виконали гімн столиці "Як тебе не любити, Києве мій!".
На відео жінка і група дітей співають пісню, сидячи навколо маленького імпровізованого столика.
"Як тебе не любити, Києве мій!"- пісня композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, написана в 1962 році. З листопада 2014 року офіційний гімн Києва. У перший раз він прозвучав 27 травня 1962 року.
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Як повідомляла Politeka, дітям з дитбудинку необхідна допомога, у них закінчується їжа і ліки.
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