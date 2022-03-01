"Як тебе не любити, Києве мій!"- пісня композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, написана в 1962 році.

У Києві під час перебування в бомбосховищі через ракетні обстріли з боку Росії діти намагаються відволіктися і співають патріотичні українські пісні.

У Телеграм-каналі "Київ без цензури" показали відео, на якому діти виконали гімн столиці "Як тебе не любити, Києве мій!".

На відео жінка і група дітей співають пісню, сидячи навколо маленького імпровізованого столика.

"Як тебе не любити, Києве мій!"- пісня композитора Ігоря Шамо на слова поета Дмитра Луценка, написана в 1962 році. З листопада 2014 року офіційний гімн Києва. У перший раз він прозвучав 27 травня 1962 року.

Нагадавши, Україна створює міжнародний легіон: тисячі іноземців готові знищити російську армію.

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