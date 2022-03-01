Під Києвом окупаційні війська Росії намагалися прорватися на вертольотах, але ЗСУ змогли дати гідну відповідь.

Як пише Politeka.net, Україна продовжує оборонятися від окупаційних військ Росії шостий день. Сьогодні вранці росіяни спробували на вертольотах прорватися під Києвом. Відео прориву на вертольотах записав один з українських військових. Про це повідомив радник Міноборони України Антон Геращенко.

Як можна помітити, захисник України нарахував 17 бойових одиниць ворога. Захисникам вдалося збити дві одиниці ворожої техніки.

"Бувши... Два, збили...",- говорив солдат, емоційно висловлюючись.

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