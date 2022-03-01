Як пише Politeka.net, Україна продовжує оборонятися від окупаційних військ Росії шостий день. Сьогодні вранці росіяни спробували на вертольотах прорватися під Києвом. Відео прориву на вертольотах записав один з українських військових. Про це повідомив радник Міноборони України Антон Геращенко.
Як можна помітити, захисник України нарахував 17 бойових одиниць ворога. Захисникам вдалося збити дві одиниці ворожої техніки.
"Бувши... Два, збили...",- говорив солдат, емоційно висловлюючись.
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