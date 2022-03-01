Под Киевом оккупационные войска России пытались прорваться на вертолетах, но ВСУ смогли дать достойный ответ.

Как пишет Politeka.net, Украина продолжает обороняться от оккупационных войск России шестой день. Сегодня утром россияне попытались на вертолетах прорваться под Киевом. Видео прорыва на вертолетах записал один из украинских военных. Об этом сообщил советник Минобороны Украины Антон Геращенко.

Как можно заметить, защитник Украины насчитал 17 боевых единиц врага. Защитникам удалось сбить две единицы вражеской техники.

"Есть... Два, сбили...", - говорил солдат, эмоционально выражаясь.

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