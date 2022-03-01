Українці продовжують брати в полон російських окупантів, які вторглися в Україну 24 лютого - в Мережі оприлюднили нове відео зі схопленим ворогом.

У Мережі з'явилося відео зі схопленим окупантом в Україні, пише Politeka.net. Кадри з'явилися в Мережі.

На відео російський солдат поспілкувався з близькими.

"Я потрапив у полон зараз... Ми приїхали сюди... вони нас обдурили, що захищати приїхали, а ми навпаки приїхали сюди вбивати мирних людей, жінок, дітей", - зізнався військовополонений.

Дівчина в трубці заплакала: "Вань, ти що таке говориш?".

Потім окупант сказав, щоб знайомі забрали тіла його товаришів по службі в Україні.

"Вибачте мені за те, що я сюди поїхав те, що нам сказали вбивати мирних жителів... На нас ніхто не нападав, це ми винні, це наш уряд винен", - розповів бранець.

Також раніше було опубліковано відео з іншим полоненим бурятом:

Зазначимо, раніше в Мережі опублікували відео з полоненими, які також стверджували, що їх обдурили.

"Ніхто не хотів йти, тоді нам сказали, що ми будемо ворогами російського народу і нас стали закидати як гарматне м'ясо", - заявив один з полонених.

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