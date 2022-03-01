У Мережі з'явилося відео зі схопленим окупантом в Україні, пише Politeka.net. Кадри з'явилися в Мережі.
На відео російський солдат поспілкувався з близькими.
"Я потрапив у полон зараз... Ми приїхали сюди... вони нас обдурили, що захищати приїхали, а ми навпаки приїхали сюди вбивати мирних людей, жінок, дітей", - зізнався військовополонений.
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Потім окупант сказав, щоб знайомі забрали тіла його товаришів по службі в Україні.
"Вибачте мені за те, що я сюди поїхав те, що нам сказали вбивати мирних жителів... На нас ніхто не нападав, це ми винні, це наш уряд винен", - розповів бранець.
Також раніше було опубліковано відео з іншим полоненим бурятом:
Зазначимо, раніше в Мережі опублікували відео з полоненими, які також стверджували, що їх обдурили.
"Ніхто не хотів йти, тоді нам сказали, що ми будемо ворогами російського народу і нас стали закидати як гарматне м'ясо", - заявив один з полонених.
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