Украинцы продолжают брать в плен российских оккупантов, которые вторглись в Украину 24 февраля - в Сети обнародовали новое видео со схваченным врагом.

В Сети появилось видео со схваченным оккупантом в Украине, пишет Politeka.net. Кадры появились в Сети.

На видео русский солдат пообщался с близкими.

"Я попал в плен сейчас... Мы приехали сюда... они нас обманули, что защищать приехали, а мы наоборот приехали сюда убивать мирных людей, женщин, детей", - признался военнопленный.

Девушка в трубке заплакала: "Вань, ты что такое говоришь?".

Затем оккупант сказал, чтобы знакомые забрали тела его сослуживцев из Украины.

"Простите меня за то, что я сюда поехал то, что нам сказали убивать мирных жителей... На нас никто не нападал, это мы виноваты, это наше правительство виновато", - рассказал пленник.

Также ранее было опубликовано видео с другим пленным бурятом:

Отметим, ранее в Сети опубликовали видео с пленными, которые также утверждали, что их обманули.

"Никто не хотел идти, тогда нам сказали, что мы будем врагами российского народа и нас стали закидывать как пушечное мясо", - заявил один из пленных.

Напомним, российских оккупантов захватили в плен

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