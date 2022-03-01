Росія вже майже тиждень обстрілює українські міста, вбиваючи мирне населення, в тому числі дітей, пише Politeka.net. У країни агресора є союзник - Білорусь. Українська сторона багато разів фіксувала ракетні удари з боку саме Білорусі.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України у своєму Фейсбук передає про нові плани країн-супротивників.
"Росія готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ. За наявними розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону знаходяться білоруські танки в кількості близько 300 шт.
Колона ще не перетнула кордон і чекає маршруту м. Пінськ - Іваново - Драгичин (близько 30 км від державного кордону України).
Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоб виправдати заплановану атаку білоруських військ", - йдеться в повідомленні.
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Примітно, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запевняє, що Білорусь не виступає стороною конфлікту.
На тлі карти України Лукашенко поклявся, що участь РБ у війні Росії проти України тільки в тому, що вони лікують росіян в Гомелі, Мозелі.
Нагадавши, російські війська обстріляли телевежу в Києві
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