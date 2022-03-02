ЗСУ заволоділи кількома новітніми російськими танками в боях під Харковом

Про те, що Збройними силами України, захоплено 6 модернізованих танків Т-80БВМ, що входять до складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, яку раніше вважали однією з найбільш елітних частин країни-окупанта, посилаючись на публікацію журналіста Юрія Бутусова, пише " Обозреватель ".

Зокрема, в результаті повного розгрому 2-х російських БТГр, силами тільки одного батальйону ЗСУ на БМП-2 з одним ПТРК "Javelin", і були захоплені не тільки ці танки, а й паливозаправник.

Як пише Юрій Бутусов, скоро склад нашого батальйону буде розширено позаштатною танковою ротою з новітньою російською технікою, яка не має великого пробігу. Крім того, оскільки зазначена модифікація танка вельми ненажерлива на витрату палива, паливозаправник не завадить.

Також, Бутусов акцентував: Т-80БВМ озброєний відносно інноваційними підкаліберними та керованими снарядами.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що окупанти мінують власну техніку, щоб вона не дісталася бійцям ЗСУ.

Також раніше ми інформували про те, що, тероборона Сумщини продовжує стримувати ворога, але просить допомоги.

А до цього наш портал повідомляли про те, по яких об'єктах у Харкові були нанесені основні удари.