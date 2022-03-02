Влада РФ відправила в нашу країну близько 100 відсотків від усіх сил, заздалегідь сконцентрованих біля кордону

Про те, що російські окупанти за 7 днів військових дій перенаправили на територію України понад 80 відсотків свого так званого "бойового потенціалу", який в період навчань був підтягнутий ближче до кордону, посилаючись на інформацію, надану Пентагоном, пише "Укрінформ".

"Ми вважаємо, що зараз росіяни задіяли понад 80 відсотків своєї бойової потужності, створеної попередньо, оскільки майже вся вона відправлена в Україну", - заявив військовий представник США.

Пентагон

Також, за словами представника Пентагону, війська країни-агресора готуються до продовження наступу на Київ, поки Пентагон уважно відстежує, як оборона столиці утримує північ столиці.

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Зокрема: "основний наступ на Київ в більшості своїй залишається там, де він був вчора, отже, ніякого помітного руху з боку росіян, що насуваються з півночі".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що під Харковом, бійці ЗСУ захопили 6 новітніх російських танків.

Також раніше ми інформували про те, що подекуди, росіян вже відтіснили до кордонів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що сили окупантів несуть втрати на всіх напрямках.