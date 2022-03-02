Влада РФ відправила в нашу країну близько 100 відсотків від усіх сил, заздалегідь сконцентрованих біля кордону
Про те, що російські окупанти за 7 днів військових дій перенаправили на територію України понад 80 відсотків свого так званого "бойового потенціалу", який в період навчань був підтягнутий ближче до кордону, посилаючись на інформацію, надану Пентагоном, пише "
"Ми вважаємо, що зараз росіяни задіяли понад 80 відсотків своєї бойової потужності, створеної попередньо, оскільки майже вся вона відправлена в Україну", - заявив військовий представник США.
Також, за словами представника Пентагону, війська країни-агресора готуються до продовження наступу на Київ, поки Пентагон уважно відстежує, як оборона столиці утримує північ столиці.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"
"Укрзалізниця" опублікувала графік руху поїздів на 1 березня: як і куди можна доїхати
Ольга Сумська після сімейної трагедії просить про допомогу: "Ми не можемо зараз дістатися..."
У родині Ольги Сумської сталася трагедія: "Біда не приходить одна"
Зокрема: "основний наступ на Київ в більшості своїй залишається там, де він був вчора, отже, ніякого помітного руху з боку росіян, що насуваються з півночі".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що під Харковом, бійці ЗСУ захопили 6 новітніх російських танків.
Також раніше ми інформували про те, що подекуди, росіян вже відтіснили до кордонів.
А до цього наш портал повідомляли про те, що сили окупантів несуть втрати на всіх напрямках.