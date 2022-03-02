Влада РФ відправила в нашу країну близько 100 відсотків від усіх сил, заздалегідь сконцентрованих біля кордону

Про те, що російські окупанти за 7 днів військових дій перенаправили на територію України понад 80 відсотків свого так званого "бойового потенціалу", який в період навчань був підтягнутий ближче до кордону, посилаючись на інформацію, надану Пентагоном, пише " Укрінформ ".

"Ми вважаємо, що зараз росіяни задіяли понад 80 відсотків своєї бойової потужності, створеної попередньо, оскільки майже вся вона відправлена в Україну", - заявив військовий представник США.

Також, за словами представника Пентагону, війська країни-агресора готуються до продовження наступу на Київ, поки Пентагон уважно відстежує, як оборона столиці утримує північ столиці.

Зокрема: "основний наступ на Київ в більшості своїй залишається там, де він був вчора, отже, ніякого помітного руху з боку росіян, що насуваються з півночі".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що під Харковом, бійці ЗСУ захопили 6 новітніх російських танків.

Також раніше ми інформували про те, що подекуди, росіян вже відтіснили до кордонів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що сили окупантів несуть втрати на всіх напрямках.