Група хакерів повністю відключила Центр управління "Роскосмосу"
Про те, що завдяки хакерам з "Anonymous", Російська Федерація більше не зможе керувати своїми супутниками-шпигунами, пише портал "
Зокрема, група хакерів "NB65", діюча спільно з "Anonymous", змогла впоратися з системою безпеки, і проникла в систему управління супутниками "Роскосмосу", відключивши Центр управління цієї корпорації.
Таким чином, Росія втратила повний контроль над своїми супутниками-шпигунами, - стверджують в повідомленні організації в Twitter.
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До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що під Харковом, бійці ЗСУ захопили 6 новітніх російських танків і паливний заправник.
Також раніше ми інформували про те, що подекуди, збройні сили росіян вже відтіснили до кордонів України.
А до цього наш портал повідомляли про те, що сили окупантів несуть втрати на всіх напрямках наступу.