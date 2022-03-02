Більше ніякої інформації від супутників шпигунів, і тільки завдяки хакерам.

Група хакерів повністю відключила Центр управління "Роскосмосу"

Про те, що завдяки хакерам з "Anonymous", Російська Федерація більше не зможе керувати своїми супутниками-шпигунами, пише портал " Скептик ".

Зокрема, група хакерів "NB65", діюча спільно з "Anonymous", змогла впоратися з системою безпеки, і проникла в систему управління супутниками "Роскосмосу", відключивши Центр управління цієї корпорації.

Таким чином, Росія втратила повний контроль над своїми супутниками-шпигунами, - стверджують в повідомленні організації в Twitter.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що під Харковом, бійці ЗСУ захопили 6 новітніх російських танків і паливний заправник.

Також раніше ми інформували про те, що подекуди, збройні сили росіян вже відтіснили до кордонів України.

А до цього наш портал повідомляли про те, що сили окупантів несуть втрати на всіх напрямках наступу.