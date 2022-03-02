В Україну вже надійшла нова партія БПЛА "Байрактар"

Про те, що наша країна отримала ці нові бойові безпілотники, і навіть встигла поставити їх на бойові чергування, на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише глава Міноборони України, Олексій Резніков.

За словами Рєзнікова, в Україну надходить все більше різноманітної допомоги, яку направляє чимала кількість країн.

На цей момент до подібного процесу приєднуються навіть ті держави, які раніше вважали це абсолютно неможливим.

Олексій Резніков Міністр оборони

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Ворога погнали до кордону з Росією: з'явилися хороші новини з фронту

Трагічно обірвалося життя легендарного українця: "Відволікав авіацію РФ"

Ведуча "1+1" Падалко поділилася особливим кадром з чоловіком: "Наше останнє фото перед..."

Найбагатша співачка України змінилася до невпізнання і здивувала заявою: "Мені потрібен..."
Показати ще

Зокрема, в Україну не тільки доставлені, а й стали на бойові чергування нові "Байрактари". Крім того, очікується поставка ще однієї партії "Стінгерів" і "Джавелінів".

Таким чином, Європа продовжує своєрідне перетворення в український тил, і поставляє критично необхідне для оборони країни.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Ахметов пообіцяв забезпечити електроенергією лікарні, армію і хлібозаводи в декількох регіонах.

Також раніше ми інформували про те, що Росія втратила контроль над своїми супутниками-шпигунами.

А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти продовжують нести величезні втрати.