В Україну вже надійшла нова партія БПЛА "Байрактар"
Про те, що наша країна отримала ці нові бойові безпілотники, і навіть встигла поставити їх на бойові чергування, на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише глава Міноборони України,
За словами Рєзнікова, в Україну надходить все більше різноманітної допомоги, яку направляє чимала кількість країн.
На цей момент до подібного процесу приєднуються навіть ті держави, які раніше вважали це абсолютно неможливим.
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Зокрема, в Україну не тільки доставлені, а й стали на бойові чергування нові "Байрактари". Крім того, очікується поставка ще однієї партії "Стінгерів" і "Джавелінів".
Таким чином, Європа продовжує своєрідне перетворення в український тил, і поставляє критично необхідне для оборони країни.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Ахметов пообіцяв забезпечити електроенергією лікарні, армію і хлібозаводи в декількох регіонах.
Також раніше ми інформували про те, що Росія втратила контроль над своїми супутниками-шпигунами.
А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти продовжують нести величезні втрати.