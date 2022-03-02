Україна не тільки отримає більше БПЛА, а й може розраховувати на чергову партію "Стінгерів" і "Джавелінів".

В Україну вже надійшла нова партія БПЛА "Байрактар"

Про те, що наша країна отримала ці нові бойові безпілотники, і навіть встигла поставити їх на бойові чергування, на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише глава Міноборони України, Олексій Резніков .

За словами Рєзнікова, в Україну надходить все більше різноманітної допомоги, яку направляє чимала кількість країн.

На цей момент до подібного процесу приєднуються навіть ті держави, які раніше вважали це абсолютно неможливим.

Зокрема, в Україну не тільки доставлені, а й стали на бойові чергування нові "Байрактари". Крім того, очікується поставка ще однієї партії "Стінгерів" і "Джавелінів".

Таким чином, Європа продовжує своєрідне перетворення в український тил, і поставляє критично необхідне для оборони країни.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Ахметов пообіцяв забезпечити електроенергією лікарні, армію і хлібозаводи в декількох регіонах.

Також раніше ми інформували про те, що Росія втратила контроль над своїми супутниками-шпигунами.

А до цього наш портал повідомляли про те, що окупанти продовжують нести величезні втрати.