В уряді пояснили, як слід чинити українцям, якщо їх відмовляються розраховувати платіжною карткою

Про те, що нардеп Данило Гетманцев уточнив, що будь-який громадянин України має повне право на розрахунок карткою, і вже створив особливий бот в популярному месенджері Telegram, куди необхідно відправити дані про певний бізнес, який відмовляється в безготівковому розрахунку через POS-термінал, пише "UA.News".

Як вже зрозуміло, розраховуватися за товари або послуги можна своєю банківською картою навіть у цей досить складний для України період.

карта

Уряд зобов'язується відреагувати на кожен подібний випадок відмови при розрахунку через POS-термінал. І вже розроблено спеціальний бот, куди можна надіслати інформацію про недобросовісних представників бізнесу(найменування/ адреса/ЄДРПОУ тощо).

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає

Українська розвідка видала нові плани окупантів: що відомо на зараз

Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."

Вакарчук сказав, що думає про Полякову, Дорофєєву і Потапу в "Голосі країни": "Відповідають тому, який..."
Показати ще

банк, карта, терминал

Для цього потрібно під'єднатися до каналу @pos_terminals_bot, а перед відправкою свого повідомлення, натиснути на кнопку "/ start".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські компанії женуть з європейського ринку.

Також раніше ми інформували про те, що письменник Борис Акунін просить російських солдатів не виконувати злочинні накази влади РФ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у Херсоні обіцяють безплатні роздачі хліба, про які нічого невідомо місцевій владі - можливі провокації.