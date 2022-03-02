В уряді пояснили, як слід чинити українцям, якщо їх відмовляються розраховувати платіжною карткою
Про те, що нардеп Данило Гетманцев уточнив, що будь-який громадянин України має повне право на розрахунок карткою, і вже створив особливий бот в популярному месенджері Telegram, куди необхідно відправити дані про певний бізнес, який відмовляється в безготівковому розрахунку через POS-термінал, пише "
Як вже зрозуміло, розраховуватися за товари або послуги можна своєю банківською картою навіть у цей досить складний для України період.
Уряд зобов'язується відреагувати на кожен подібний випадок відмови при розрахунку через POS-термінал. І вже розроблено спеціальний бот, куди можна надіслати інформацію про недобросовісних представників бізнесу(найменування/ адреса/ЄДРПОУ тощо).
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Для цього потрібно під'єднатися до каналу @pos_terminals_bot, а перед відправкою свого повідомлення, натиснути на кнопку "/ start".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські компанії женуть з європейського ринку.
Також раніше ми інформували про те, що письменник Борис Акунін просить російських солдатів не виконувати злочинні накази влади РФ.
А до цього наш портал повідомляли про те, що у Херсоні обіцяють безплатні роздачі хліба, про які нічого невідомо місцевій владі - можливі провокації.