В правительстве объяснили, как следует поступать украинцам, если их отказываются рассчитывать платежной картой
О том, что нардеп Даниил Гетманцев уточнил, что любой гражданин Украины имеет полное право на расчет картой, и уже создал особый бот в популярном мессенджере Telegram, куда необходимо отправить данные об определенном бизнесе, отказывающем в безналичном расчете через POS-терминал, пишет "
Как уже понятно, рассчитываться за товары или услуги можно своей банковской картой даже в этот весьма сложный для Украины период.
Правительство обязуется отреагировать на каждый подобный случай отказа при расчете через POS-терминал. И уже разработан специальный бот, куда можно послать информацию о недобросовестных представителях бизнеса(наименование/ адрес/ЕГРПОУ и тому подобное).
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Для этого нужно подключиться к каналу @pos_terminals_bot, а перед отправкой своего сообщения, нажать на кнопку "/start".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские компании гонят с европейского рынка.
Также ранее мы информировали о том, что писатель Борис Акунин просит российских солдат не выполнять преступные приказы властей РФ.
А до этого наш портал сообщали о том, что в Херсоне обещают бесплатные раздачи хлеба, о которых ничего неизвестно местным властям - возможны провокации.