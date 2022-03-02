Ймовірний час вже відомо, але сторони продовжують консультації.

Стало відомо, в яку дату і приблизний час, ймовірно, почнеться другий раунд переговорів України та РФ

Те, що точний день в який може очікуватися наступний раунд переговорів, поки ще залишається під питанням, але попередньо відомо - вони повинні відбутися найближчими днями, посилаючись на деяку інформацію, отриману від радника керівника офісу президента, Олексія Арестовича, пише " РБК-Україна ".

Зокрема, поки влада Росії заявляє - переговори пройшли в цю середу, 2-го березня, але наша сторона не підтверджує цю дату і впевнено заявляє, що все ще обговорюється Порядок денний щодо другого раунду зустрічі.

Виходячи з інтерв'ю, яке Арестович дав виданню" Суспільне", передбачається - другий раунд переговорів відбудеться ввечері 2 березня, і з української сторони ніяких послаблень для РФ не заплановано.

"Переговори будуть сьогодні ввечері. Це буде другий раунд. Я думаю буде так само. Нічого не зміниться. Ми стоятимемо на своєму. Склад той самий", - заявив Арестович.

Втім, трохи пізніше, в коментарі для "РБК-Україна", Арестович повідомив - консультації ще не завершені.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Криму відмовляються від мобілізації та участі в боях проти України.

Також раніше ми інформували про те, що чоловіків, які втекли від війни у Львівську область, терміново чекають у місцевих військкоматах.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ почали наступ, і російські окупанти масово кидають зброю і техніку.