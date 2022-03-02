Російські окупанти несуть серйозні втрати, що позначається на якості та кількості нового поповнення

Те, що армія РФ не справляється зі Збройними Силами України, і з цієї причини, в бій відправляють вже і курсантів військових училищ, посилаючись на інформацію, що прозвучала на недавньому брифінгу від радника глави офісу президента України, Олексія Арестовича, пишуть " Факти ".

Зокрема, згідно з офіційними повідомленнями, росіяни відправляють на війну курсантів-другокурсників з Серпуховського училища.

Таким чином, можна зробити висновки - "могутня" армія РФ несила впоратися з українським народом і Збройними Силами.

Крім того, подібні дії Російської Федерації явно вказують на катастрофічну ситуацію з точки зору військового управління, оскільки кадети військових училищ, зазвичай, втягуються у війну в останній момент.

Нагадаємо, що сумарні орієнтовні втрати особового складу армії країни-агресора, тільки за останні кілька діб, перевищили 5 тисяч осіб.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що стало відомо, коли почнеться другий раунд переговорів між окупантами і Україною.

Також раніше ми інформували про те, що, що робити і на які телефони рятувальних служб дзвонити при руйнуванні будинку, рекомендації МОЗ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ почали наступ, і російські окупанти масово кидають зброю і техніку.