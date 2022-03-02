Росіянам вже час підготуватися до перших результатів санкцій, як мінімум.

Найближчими днями, в Російській Федерації можуть оголосити про введення воєнного стану

Про те, що введення російських військ в Україну, і країна-агресор, схоже, перейде на воєнний стан, до кінця цього тижня, у своєму акаунті соцмережі Twitter, інформує радник глави офісу президента, Михайло Подоляк .

За словами Подоляка, чекати залишилося зовсім небагато, на п'ятницю, 4-го березня, кілька палат російського парламенту, повинні зібратися на екстрене позачергове засідання. Цілком можливо, що порядку денному - превентивне введення воєнного стану в Російській Федерації.

4 марта обе палаты российского парламента соберутся на экстренное внеочередное заседание. На повестке, как я понимаю, превентивное введение военного положения в РФ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2022

Як додає Подоляк, такі дії передбачають в Росії тотальну заборону на будь-які мітинги, відключення будь-якого зв'язку із зовнішнім світом, а також масовими продовольчими та фінансовими обмеженнями.

Також, по всій РФ прямо зараз почалася евакуація, правда тільки тих, хто може собі це дозволити.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти несуть серйозні втрати, тому в бій відправляють курсантів військових училищ.

Також раніше ми інформували про те, що, що робити й на які телефони рятувальних служб дзвонити при руйнуванні будинку, рекомендації МОЗ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ почали наступ, і російські окупанти масово кидають зброю і техніку.