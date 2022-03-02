В ближайшие дни, в Российской Федерации могут объявить о введении военного положения
О том, что ввода российских войск в Украину, и страна-агрессор, похоже, перейдет на военное положение, до конца этой недели, в своем аккаунте соцсети Twitter, информирует советник главы Офиса президента,
По словам Подоляка, ждать осталось совсем немного, на пятницу, 4-го марта, несколько палат российского парламента, должны собраться на экстренное внеочередное заседание. Вполне возможно, что повестке дня - превентивное введение военного положения в Российской Федерации.
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Как добавляет Подоляк, такие действия предусматривают в России тотальный запрет на любые митинги, отключение любой связи с внешним миром, а также массовыми продовольственными и финансовыми ограничениями.
Также, по всей РФ прямо сейчас началась эвакуация, правда только тех, кто может себе это позволить.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты несут серьезные потери, потому в бой отправляют курсантов военных училищ.
Также ранее мы информировали о том, что делать и на какие телефоны спасательных служб звонить при разрушении дома, рекомендации Минздрава.
А до этого наш портал сообщали о том, что ВСУ начали наступление, и российские оккупанты массово бросают оружие и технику.