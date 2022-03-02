Російська Федерація може уникнути санкційного "катка"
Те, що Росія, можливо, відшукала кілька країн, які допоможуть країні-агресору обійти деякі введені санкції, але й Україна вже знає про цих "союзників", включаючи певні заходи протидії, під час онлайн-брифінгу, вже опублікованого у соцмережі Facebook, заявив глава
За словами Дмитра Кулеби, Москва з високою часткою паніки шукає обхідні шляхи, які допоможуть врятуватися від санкційного "катка".
На цей момент Кремлю вдалося знайти тільки три країни у світі, які погодилися з ними працювати.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
Ані Лорак після довгої паузи підтримала українців, звернувшись до фанатів: "Я благаю..."
"Темпи наступу знижено": у Генштабі повідомили про великі проблеми і невдачі ворога
Російська бомба потрапила в будинок українського футболіста: загинув разом з мамою
Втім, в Україні вже знають, що саме це за країни, і готові під'єднати інші держави-партнерів, провести необхідний діалог, і не допустити сприяння країні-агресору з боку "союзників".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти несуть серйозні втрати, тому в бій відправляють курсантів військових училищ.
Також раніше ми інформували про те, що, що робити й на які телефони рятувальних служб дзвонити при руйнуванні будинку, рекомендації МОЗ.
А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ почали наступ, і російські окупанти масово кидають зброю і техніку.