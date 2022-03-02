Російська Федерація може уникнути санкційного "катка"

Те, що Росія, можливо, відшукала кілька країн, які допоможуть країні-агресору обійти деякі введені санкції, але й Україна вже знає про цих "союзників", включаючи певні заходи протидії, під час онлайн-брифінгу, вже опублікованого у соцмережі Facebook, заявив глава Міністерства закордонних справ , Дмитро Кулеба.

За словами Дмитра Кулеби, Москва з високою часткою паніки шукає обхідні шляхи, які допоможуть врятуватися від санкційного "катка".

На цей момент Кремлю вдалося знайти тільки три країни у світі, які погодилися з ними працювати.

Втім, в Україні вже знають, що саме це за країни, і готові під'єднати інші держави-партнерів, провести необхідний діалог, і не допустити сприяння країні-агресору з боку "союзників".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що російські окупанти несуть серйозні втрати, тому в бій відправляють курсантів військових училищ.

Також раніше ми інформували про те, що, що робити й на які телефони рятувальних служб дзвонити при руйнуванні будинку, рекомендації МОЗ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ почали наступ, і російські окупанти масово кидають зброю і техніку.