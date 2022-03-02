Житель міста Новодністровська Чернівецької області Микола Григорович Шевчук перерахував на підтримку ЗСУ власні кошти - 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів.

Про це розповіла в Facebook голова міської ради Наталія Цимбалюк. Шевчук Микола Григорович дуже хоче, щоб Україна перемогла і допоміг нашим ЗСУ.

"Війна об'єднує, війна згуртовує! Микола Григорович Шевчук свою небайдужість довів реальними діями! Все що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли проклятого ворога... Україна завжди буде переможцем, бо тут живуть найкращі люди у світі!",- повідомила жінка.

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