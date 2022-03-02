Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про нову хитрість ворога, пов'язану з українськими паспортами - людей просять бути уважними.

Українців попросили бути уважними й звертати увагу на номери паспортів, пише Politeka.net.

Так, у повідомленні Центру, розміщеному у Телеграм, говориться, що диверсантам видали нові українські паспорти.

"Просимо бути уважними! Наводимо файл, в якому вказано список недійсних (анульованих) бланків паспортів громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, які визнані недійсними Державною міграційною службою України", - йдеться в повідомленні.

Українців попередили передавати інформацію на блокпости, щоб уникнути непорозумінь.

Зазначимо, в повідомленні Генштабу на Фейсбук закликали оперативно повідомляти інформацію про пересування ворога. Для цього можна написати у Telegram t.me/stop_russian_war_bot. Потрібно натиснути "start" / "почати" внизу діалогового вікна. Потім потрібно надсилати структуровано всю інформацію:

Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо). Кількісний склад зазначених сил ворога і їх тип. Додаткова інформація про напрямки руху, цілі та цілі. Особливі прикмети підозрілих осіб.

"З вашою допомогою ми вже знищуємо окупанта і продовжуємо це робити! Разом переможемо!",- йдеться в повідомленні.

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