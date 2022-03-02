Українців попросили бути уважними й звертати увагу на номери паспортів, пише Politeka.net.
Так, у повідомленні Центру, розміщеному у Телеграм, говориться, що диверсантам видали нові українські паспорти.
"Просимо бути уважними! Наводимо файл, в якому вказано список недійсних (анульованих) бланків паспортів громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, які визнані недійсними Державною міграційною службою України", - йдеться в повідомленні.
Українців попередили передавати інформацію на блокпости, щоб уникнути непорозумінь.
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Зазначимо, в повідомленні Генштабу на Фейсбук закликали оперативно повідомляти інформацію про пересування ворога. Для цього можна написати у Telegram t.me/stop_russian_war_bot. Потрібно натиснути "start" / "почати" внизу діалогового вікна. Потім потрібно надсилати структуровано всю інформацію:
- Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо).
- Кількісний склад зазначених сил ворога і їх тип.
- Додаткова інформація про напрямки руху, цілі та цілі.
- Особливі прикмети підозрілих осіб.
"З вашою допомогою ми вже знищуємо окупанта і продовжуємо це робити! Разом переможемо!",- йдеться в повідомленні.
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