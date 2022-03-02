Украинцев попросили быть внимательными и обращать внимание на номера паспортов, пишет Politeka.net.
Так, в сообщении Центра, размещенном в Телеграм, говорится, что диверсантам выдали новые украинские паспорта.
"Просим быть внимательными! Приводим файл, в котором указан список недействительных (аннулированных) бланков паспортов гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, которые признаны недействительными Государственной миграционной службой Украины", - говорится в сообщении.
Украинцев предупредили передавать информацию на блокпосты во избежание недоразумений.
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Отметим, в сообщении Генштаба на Фейсбук призвали оперативно сообщать информацию о передвижении врага. Для этого можно написать в Telegram t.me/stop_russian_war_bot. Нужно нажать "start"/"начать" внизу диалогового окна. Затем нужно присылать структурированно всю информацию:
- Город, область происшествия, время обнаружения, геолокация (если возможно).
- Количественный состав отмеченных сил врага и их тип.
- Дополнительная информация о направлениях движения, целях и целях.
- Особые приметы подозрительных лиц.
"С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!", - говорится в сообщении.
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Также Politeka писала, что в Генштабе сообщили о больших проблемах и неудачах врага