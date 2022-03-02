Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил о новой хитрости врага, связанную с украинскими паспортами - людей просят быть внимательными.

Украинцев попросили быть внимательными и обращать внимание на номера паспортов, пишет Politeka.net.

Так, в сообщении Центра, размещенном в Телеграм, говорится, что диверсантам выдали новые украинские паспорта.

"Просим быть внимательными! Приводим файл, в котором указан список недействительных (аннулированных) бланков паспортов гражданина Украины, вид на постоянное проживание, вид на временное проживание, которые признаны недействительными Государственной миграционной службой Украины", - говорится в сообщении.

Украинцев предупредили передавать информацию на блокпосты во избежание недоразумений.

Отметим, в сообщении Генштаба на Фейсбук призвали оперативно сообщать информацию о передвижении врага. Для этого можно написать в Telegram t.me/stop_russian_war_bot. Нужно нажать "start"/"начать" внизу диалогового окна. Затем нужно присылать структурированно всю информацию:

Город, область происшествия, время обнаружения, геолокация (если возможно). Количественный состав отмеченных сил врага и их тип. Дополнительная информация о направлениях движения, целях и целях. Особые приметы подозрительных лиц.

"С вашей помощью мы уже уничтожаем оккупанта и продолжаем это делать! Вместе победим!", - говорится в сообщении.

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