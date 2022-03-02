Як повідомляє Politeka.net, українські захисники зі Збройних Сил України змогли звільнити від російських окупантів селище Макарів, що в Бучацькому районі Київської області. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого і 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройні Сили України звільнили Макарів Київської області і закріпилися там", - йдеться в повідомленні на сторінці Валерія Залужного.

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