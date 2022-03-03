Українцям повідомили важливі подробиці щодо виплат у воєнний час.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, як українцям отримати пенсії та допомоги в умовах війни, передавати «Факт».

Зокрема виплати соціальних допомог почнуть з 7 березня.

"Національний банк України повідомив, що система електронних платежів і безготівкових розрахунків працює. Всі банки забезпечать отримання виплати на карти", - зазначає глава Мінсоцполітики.

Якщо людина, яка повинна отримати соціальну виплату, виїхала в безпечне місце, а до цього отримувала виплати у відділенні Укрпошти за місцем проживання, вона зможе отримати кошти на новому місці Грошовим переказом. Для цього пенсіонерам за місцем свого перебування слід звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Для одержувачів грошової допомоги та субсидій найближчим часом Укрпошта відкриє колцентр, куди можна буде повідомити про нове місце проживання для отримання коштів. У таких випадках виплата пенсій та грошової допомоги буде проводитися як грошовий переказ, без відкриття рахунку за пред'явленням паспорта та довідки про податковий індивідуальний номер.

У разі виникнення питань щодо пенсій потрібно звертатися на сайт Пенсійного фонду, де є всі контакти та необхідні роз'яснення.

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