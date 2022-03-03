Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, як українцям отримати пенсії та допомоги в умовах війни, передавати «Факт».
Зокрема виплати соціальних допомог почнуть з 7 березня.
"Національний банк України повідомив, що система електронних платежів і безготівкових розрахунків працює. Всі банки забезпечать отримання виплати на карти", - зазначає глава Мінсоцполітики.
Якщо людина, яка повинна отримати соціальну виплату, виїхала в безпечне місце, а до цього отримувала виплати у відділенні Укрпошти за місцем проживання, вона зможе отримати кошти на новому місці Грошовим переказом. Для цього пенсіонерам за місцем свого перебування слід звернутися до органів Пенсійного фонду України.
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Для одержувачів грошової допомоги та субсидій найближчим часом Укрпошта відкриє колцентр, куди можна буде повідомити про нове місце проживання для отримання коштів. У таких випадках виплата пенсій та грошової допомоги буде проводитися як грошовий переказ, без відкриття рахунку за пред'явленням паспорта та довідки про податковий індивідуальний номер.
У разі виникнення питань щодо пенсій потрібно звертатися на сайт Пенсійного фонду, де є всі контакти та необхідні роз'яснення.
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