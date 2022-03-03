Київське "Динамо" звернулася до російських солдатів, які прийшли "звільняти" Україну від "нацистів". Повідомлення з'явилося на їх офіційній сторінці в Twitter.
Для того, щоб російським окупантом був зрозумілий текст повідомлення, "Динамо" опублікувало його, мовою путінських терористів.
"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й! Україна - країна вільних людей!"- йдеться в повідомленні.
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