Футбольний клуб настійно запропонував окупантам йти в тому ж напрямку, що і російському кораблю.

Київське "Динамо" звернулася до російських солдатів, які прийшли "звільняти" Україну від "нацистів". Повідомлення з'явилося на їх офіційній сторінці в Twitter.

Для того, щоб російським окупантом був зрозумілий текст повідомлення, "Динамо" опублікувало його, мовою путінських терористів.

"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й! Україна - країна вільних людей!"- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ярмоленко пройшовся по мовчазній позиції російських футболістів.

Як повідомляла Politeka, Усик показав обстріли російською армією Харкова.

Також Politeka писала, Акунін закликав солдатів не виконувати наказ Путіна.