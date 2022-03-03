Більше не зможе брати участь в турнірах, як мінімум.

Колишнього українця, який обрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну, викидають з шахових турнірів

Про те, що раніше зірковий гросмейстер, Сергій Карякін, отримав серйозні проблеми, оскільки схвалив дії злочинного путінського режиму, пише " Chess24 ".

Насамперед необхідно нагадати-Карякін є уродженцем Криму, і ще у 2009-му році прийняв російське громадянство.

Але важливо не тільки це, а те, що з початком повномасштабних бойових дій на території нашої країни, він підтримав дії путінського режиму. Це і викликало обурення у всього шахового співтовариства. Позицію Карякіна вже засудила ФІДЕ, а Комітет з етики відкрив справу проти 32-річного гросмейстера.

Зокрема, останній "твіт" Сергія Карякіна з Дубая з боксерськими рукавичками та підписом: "з першим днем весни. Російської весни", викликав практично загальне осміяння, а деякі запропонували йому просто відправитися в Україну, де він цілком може битися з мером Києва, ексчемпіоном світу з боксу в суперважкій вазі, Віталієм Кличком.

Крім того, організатори найбільших турнірів в Лондоні й Ставангері оголосили, що не захочуть побачити росіянина в сітці своїх змагань.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Роман Абрамович заявив про продаж свого футбольного клубу "Челсі", а гроші спрямує на підтримку українців.

Також раніше ми інформували про те, що полоненому російському підполковнику стало соромно за вторгнення, оскільки навіть знамениті українські боксери стали на захист своєї країни.

А до цього наш портал повідомляли про те, що футболісти київського "Динамо" розповіли, в якому напрямку варто йти російським окупантам.