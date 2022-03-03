Вихованець футбольної школи львівських Карпат Віталій Сапило загинув у боях проти російської армії. Його подвиг не залишився непоміченим і він був нагороджений посмертно. Герой України знищив десятки одиниць техніки. Про це повідомили у ряді пабликів і Телеграм-каналів.

Сапило був командиром танкового взводу і знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. На жаль, лейтенант загинув в результаті авіаудару. Президент України Володимир Зеленський нагородив Віталія Сапило званням Герой України, посмертно. Ми ніколи не забудемо хороброго захисника України!

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