Вихованець футбольної школи львівських Карпат Віталій Сапило загинув у боях проти російської армії. Його подвиг не залишився непоміченим і він був нагороджений посмертно. Герой України знищив десятки одиниць техніки. Про це повідомили у ряді пабликів і Телеграм-каналів.
Сапило був командиром танкового взводу і знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. На жаль, лейтенант загинув в результаті авіаудару. Президент України Володимир Зеленський нагородив Віталія Сапило званням Герой України, посмертно. Ми ніколи не забудемо хороброго захисника України!
Нагадаємо, фото 13 героїв, які віддали життя за Україну в боях з Росією.
Як повідомляла Politeka, російська бомба потрапила в будинок українського футболіста: загинув разом з мамою.
Також Politeka писала, заступник мера Нової Каховки записав відеозвернення до українців.
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