У мережі показали список українських героїв з Рівненщини, полеглих у боях за рідну землю.

У війні, яку розв'язала РФ проти України гинуть не тільки російські окупанти, а й українські захисники. У мережі показали список українських героїв з Рівненщини, полеглих у боях за рідну землю.

Їх фото були опубліковані в Facebook Типове Рівне 🇺 🇦 Rivne 1283.

Так, в період 24.02.2022-01.03.2022 загинули:

1. Козлишин Тарас (м. Рівне)

2. Ігор Усик (с. Рясники Гощанщина)

3. Марчук ВАСИЛЬ (с. Миротин Здолбунівщина)

4. Нікітчук Павло (м. Здолбунів)

5. Кучерук Віталій (с. Олександрія)

6. Черначук Петро (с. Федорівка Гощанщина)

7. Карпюк Владислав (с. Федорівка Гощанщина)

8. Базелюк Ігор (С. Кам'янка Березнівщина)

9. Телетьон Василь (С. Велике Вербче Сарненщина)

10. Стибіш Артур (с. Вишневе Демидівщина)

11. Боровець Андрій (с. Дружба Радивилівщина)

12. Сергій Мовчун (с. Мутвиця Зарічненщина)

13. Теслюк Віталій (с. Копань Демидівщина)

У коментарях під публікацією українці висловлюють слова співчуття і подяки: "Герої не вмирають, слава Україні", "Молоді, красиві хлопці... Їм би жити і радіти... Серце кров'ю обливається", "Низький уклін вам діти", "Схиляємо голови...", "Вони назавжди залишаться в наших серцях".

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