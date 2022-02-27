У мережі повідомлялося, нібито чиновник був знайдений мертвим, проте згодом стало відомо, що він вижив.

Жителі Херсонської області кажуть, що 26 лютого був найскладнішим днем з початку повномасштабної війни з Росією.

Так, у Новій Каховці на Херсонщині російські окупанти важко поранили заступника міського голови, ветерана АТО Володимира Арнаута. Він встиг записати відео після того, як отримав поранення. Ролик з'явився в Telegram-каналі "Кримінальна Україна".

На опублікованих в мережі кадрах закривавлений Володимир Арнаут показує поранення і прогнозує, що йому залишилося недовго.

"Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!" – сказав Володимир Арнаут перед тим, як відео закінчилося.

У мережі повідомлялося, нібито чиновник був знайдений мертвим, проте згодом стало відомо, що він вижив. З'явилося відео, де показано, що заступник мера знаходиться під Бучею в теробороні.

"Пацани, я живий. Кульове. Все добре. Прийняли ближній бій. Мене поранили. Зробили операцію, я вижив. Відійду трохи і буду далі йти воювати. Спасибі всім. Слава Україні!", - зазначив Володимир Арнаут.

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