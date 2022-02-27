Жителі Херсонської області кажуть, що 26 лютого був найскладнішим днем з початку повномасштабної війни з Росією.
Так, у Новій Каховці на Херсонщині російські окупанти важко поранили заступника міського голови, ветерана АТО Володимира Арнаута. Він встиг записати відео після того, як отримав поранення. Ролик з'явився в Telegram-каналі "Кримінальна Україна".
На опублікованих в мережі кадрах закривавлений Володимир Арнаут показує поранення і прогнозує, що йому залишилося недовго.
"Мене поранили. Видно, залишилося недовго. Слава Україні! Боремося до кінця!" – сказав Володимир Арнаут перед тим, як відео закінчилося.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
В Офісі президента прокоментували відмову від переговорів з росіянами: "Неприйнятні для України умови"
Дудь звернувся до українців у непростий час: "Росія — моя батьківщина, але..."
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
У мережі згадали вислів Джохара Дудаєва про українців: "Вони повернуть своє"
У мережі повідомлялося, нібито чиновник був знайдений мертвим, проте згодом стало відомо, що він вижив. З'явилося відео, де показано, що заступник мера знаходиться під Бучею в теробороні.
"Пацани, я живий. Кульове. Все добре. Прийняли ближній бій. Мене поранили. Зробили операцію, я вижив. Відійду трохи і буду далі йти воювати. Спасибі всім. Слава Україні!", - зазначив Володимир Арнаут.
Нагадаємо, з території Білорусі по Києву випустили ракету, що відомо.
Як повідомляла Politeka, Резніков пояснив, як змінилася ситуація за три доби.
Також Politeka писала, пожежа охопила нафтобазу на Київщині після атаки окупантів.