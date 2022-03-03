Воспитанник футбольной школы львовских Карпат Виталий Сапило погиб в боях против российской армии. Его подвиг не остался незамеченным и он был награжден посмертно. Герой Украины уничтожил десятки единиц техники. Об этом сообщили в ряде пабликов и Телеграм-каналов.
Сапило был командиром танкового взвода и обезвредил три десятка единиц техники врага. К сожалению, лейтенант погиб в результате авиаудара. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Виталия Сапило званием Герой Украины, посмертно. Мы никогда не забудем храброго защитника Украины!
Напомним, фото 13 героев, отдавших жизнь за Украину в боях с Россией.
Как сообщала Politeka, российская бомба попала в дом украинского футболиста: погиб вместе с мамой.
Также Politeka писала, заммэра Новой Каховки записал видеообращение к украинцам.