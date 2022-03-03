Воспитанник футбольной школы львовских Карпат Виталий Сапило погиб в боях против российской армии. Его подвиг не остался незамеченным и он был награжден посмертно. Герой Украины уничтожил десятки единиц техники. Об этом сообщили в ряде пабликов и Телеграм-каналов.

Сапило был командиром танкового взвода и обезвредил три десятка единиц техники врага. К сожалению, лейтенант погиб в результате авиаудара. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Виталия Сапило званием Герой Украины, посмертно. Мы никогда не забудем храброго защитника Украины!

Напомним, фото 13 героев, отдавших жизнь за Украину в боях с Россией.

Как сообщала Politeka, российская бомба попала в дом украинского футболиста: погиб вместе с мамой.

Также Politeka писала, заммэра Новой Каховки записал видеообращение к украинцам.