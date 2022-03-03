Президент Володимир Зеленський у своєму ранковому зверненні заявив про виплату коштів тим, хто через війну залишився без роботи, а також нагадав про підвищення пенсій.

Володимир Зеленський записавши нове звернення, в якому заявив про виплату по 6500 грн кожному найманому співробітнику, підприємцю, який втратив роботу через бойові дії, пише Politeka.net. Ці гроші будуть перераховані без всяких умов.

Крім того, президент нагадав про індексацію пенсій, яка пройде попри воєнний стан. Пенсії для українців будуть проіндексовані на 14%, а необхідні гроші вже пішли в банки. Виплати зроблять в повному обсязі.

Зазначимо, також Володимир Зеленський заявив, що все, що зруйнували ворожі війська, буде відновлено, а росіянам зараз потрібно вчити слова "репарація" і "контрибуція".

Нагадаємо, Росія вторглася на територію України 24 лютого, відтоді йде активне протистояння армії і простих громадян. Ворог вдається до ракетно-бомбових ударів, що, за словами Зеленського, доводить - в паніці через свої втрати він змінює тактику.

Президент упевнений, що противник приречений, адже йому не зламати навіть віру українців у свою країну і своїх військових.

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