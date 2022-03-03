Президент Владимир Зеленский в своем утреннем обращении заявил о выплате средств тем, кто из-за войны остался без работы, а также напомнил о повышении пенсий.

Владимир Зеленский записал новое обращение, в котором заявил о выплате по 6500 грн каждому наемному сотруднику, предпринимателю, лишившемуся работы из-за боевых действий, пишет Politeka.net. Эти деньги будут перечислены без всяких условий.

Кроме того, президент напомнил об индексации пенсий, которая пройдет несмотря на военное положение. Пенсии для украинцев будут проиндексированы на 14%, а необходимые деньги уже ушли в банки. Выплаты произведут в полном объеме.

Отметим, также Владимир Зеленский заявил, что все, что разрушили вражеские войска, будет восстановлено, а россиянам сейчас нужно учить слова "репарация" и "контрибуция".

Напомним, Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля, с тех пор идет активное противостояние армии и простых граждан. Враг прибегает к ракетно-бомбовым ударам, что, по словам Зеленского, доказывает - в панике из-за своих потерь он меняет тактику.

Президент уверен, что противник обречен, ведь ему не сломать даже веру украинцев в свою страну и своих военных.

Напомним, российские оккупанты в панике меняют тактику

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