Письменниця намагається висвітлювати наслідки російського вторгнення, незважаючи на блокування опозиційних сторінок в соцмережах службою Роскомнагляд.

Російська письменниця Алла Боссарт відреагувала на війну в Україні, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним. Вона написала яскравий вірш і побажала Путіну горіти в пеклі.

Вірш з'явився на її сторінці в Facebook.

"Да, я плохая христианка, молюсь о мести и расправе,

меня преследуют кошмары: нагой бежит по площадям,

кишки на гусеницах танков… лицо, впечатанное в гравий…

Еще, я слышала, татары привязывали к лошадям…

Я изучаю виды казней, мне в помощь палачи-изгои,

я знаю, как по сантиметру срезали кожу с рук и ног,

ужасно корчатся и дразнят из преисподней Босх и Гойя…

Но это все не то, не это… всё это больше для кино.

А я хотела бы другого для существа без искры божьей,

с душой рептилии и мозгом медузы, чей смертелен взгляд,

конечно, можно и нагого – по ноябрю, по бездорожью,

но это никогда не поздно, но прежде нужен сильный яд –

чтоб закипела кровь, и мышцы сварились в этом кипятке,

и чтоб его пустое сердце впитало всю земную боль,

и чтоб взорвался мозг, но мысли сорвались в адское пике,

и чтобы он молил о смерти, но будет глух, как в танке, Бог".

Варто відзначити, що публіцистка виступає проти війни і дій Путіна в Україні, у неї завжди була чітка громадянська позиція. У березні 2014 року письменниця підписала лист Кіносоюзу на підтримку Майдану в Україні, а у вересні 2020-го підтримала протестні акції в Білорусі.

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