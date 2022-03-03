Российская писательница Алла Боссарт отреагировала на войну в Украине, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным. Она написала яркое стихотворение и пожелала Путину гореть в аду.
Стих появился на ее странице в Facebook.
"Да, я плохая христианка, молюсь о мести и расправе,
меня преследуют кошмары: нагой бежит по площадям,
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кишки на гусеницах танков… лицо, впечатанное в гравий…
Еще, я слышала, татары привязывали к лошадям…
Я изучаю виды казней, мне в помощь палачи-изгои,
я знаю, как по сантиметру срезали кожу с рук и ног,
ужасно корчатся и дразнят из преисподней Босх и Гойя…
Но это все не то, не это… всё это больше для кино.
А я хотела бы другого для существа без искры божьей,
с душой рептилии и мозгом медузы, чей смертелен взгляд,
конечно, можно и нагого – по ноябрю, по бездорожью,
но это никогда не поздно, но прежде нужен сильный яд –
чтоб закипела кровь, и мышцы сварились в этом кипятке,
и чтоб его пустое сердце впитало всю земную боль,
и чтоб взорвался мозг, но мысли сорвались в адское пике,
и чтобы он молил о смерти, но будет глух, как в танке, Бог".
Стоит отметить, что публицистка выступает против войны и действий Путина в Украине, у нее всегда была четкая гражданская позиция. В марте 2014 года писательница подписала письмо КиноСоюза в поддержку Майдана в Украине, а в сентябре 2020-го поддержала протестные акции в Беларуси.
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