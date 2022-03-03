93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр" Збройних сил України показала кадри російської техніки, знищеної в Сумській області.

«Вчора повідомляли про негідну поведінку окупантів у Московському Бобрику на Сумщині. На фото - колона, яка мала пройти через міст, який окупанти змушували відбудовувати місцевих мешканців. Не доїхали 20 км», - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні повідомлялося, що російські окупанти використовують місцевих жителів України для відновлення пошкодженої інфраструктури, щоб просуватися вперед. Так, мешканців села Московський Бобрик на Сумщині під дулами автоматів примушують відновлювати знищений міст через населений пункт Кам’яне.

Також окупанти грабують місцеві магазини та цивільних громадян, адже їхнє керівництво не спроможне організувати забезпечення своєї армії навіть продуктами харчування.

Додамо, 3 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України витіснили окупантів і вийшли на лінію державного кордону на Сумщині.

Нагадаємо, в РНБО повідомили хороші новини про успіхи ЗСУ: "Вийшли на лінію кордону України"

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