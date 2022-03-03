В Україні суттєво посилять відповідальність за мародерство

Поки вся країна бореться проти російських окупантів, все ж знаходяться певні категорії українці, які вважають за краще скористатися ситуацією, і трохи збагатитися на війні. З цієї причини, у Верховній Раді запланували посилити покарання тим, хто бажає заробити на спільному горі всієї нації, про що свідчить "Закон Про внесення змін до Кримінального кодексу України Про посилення відповідальності за мародерство".

Мародер, самосуд

До внесення змін, у відповідність до норм законодавства, цей злочин також визначався як "мародерство", з покаранням на строк від 3-х до 5-ти років ув'язнення. Тобто була можлива лише відносно скромна міра.

грабитель

Популярні новини зараз

«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем

Білоруські військові відмовляються наступати на Україну: "командири в розпачі бігають по колоні"

"Вагони вже знаходяться на станціях": в УЗ розповіли, як будуть вивозити тисячі тіл окупантів

"Окупанти злякалися": голова Міноборони Резніков розповів про боягузливі дії армії РФ

Продюсер "Орла і решки" помстилася Миколі Баскову і Газманову, зливши особисті дані: "Їх реальні номери"
Показати ще

Після вступу вищевказаних поправок в силу, будь-який, застуканий за мародерство вже не відбудеться так легко - в новій редакції закону, передбачається не менше 10 років "за ґратами".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Нацбанку повідомили українцям, де можна зняти готівкові кошти, крім звичних банків.

Також раніше ми інформували про те, що біля метро в Києві знешкоджена група диверсантів.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ексукраїнця, який вибрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну з нашою країною, викидають з шахових турнірів.