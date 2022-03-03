В Україні суттєво посилять відповідальність за мародерство
Поки вся країна бореться проти російських окупантів, все ж знаходяться певні категорії українці, які вважають за краще скористатися ситуацією, і трохи збагатитися на війні. З цієї причини, у Верховній Раді запланували посилити покарання тим, хто бажає заробити на спільному горі всієї нації, про що свідчить "
До внесення змін, у відповідність до норм законодавства, цей злочин також визначався як "мародерство", з покаранням на строк від 3-х до 5-ти років ув'язнення. Тобто була можлива лише відносно скромна міра.
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Після вступу вищевказаних поправок в силу, будь-який, застуканий за мародерство вже не відбудеться так легко - в новій редакції закону, передбачається не менше 10 років "за ґратами".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Нацбанку повідомили українцям, де можна зняти готівкові кошти, крім звичних банків.
Також раніше ми інформували про те, що біля метро в Києві знешкоджена група диверсантів.
А до цього наш портал повідомляли про те, що ексукраїнця, який вибрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну з нашою країною, викидають з шахових турнірів.