Біля берегів Одеси вибухнуло і пішло на дно ще одне цивільне судно
Про те, що російські окупанти обстріляли контейнеровоз в акваторії Чорного моря, внаслідок чого чотири члени екіпажу зникли безвісти, інформує агентство "
Зокрема, поруч з портом Одеси вибухом зруйновано і затонуло естонське вантажне судно "Helt". Тільки двох членів екіпажу судна виявили на рятувальному плоту в морі, а ще четверо числяться у зниклих безвісти. Передбачається, що вибух стався через зіткнення з російською міною.
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Також, попри те, що це вантажне судно було під прапором Панами, в цей момент корабель виконував рейс на замовлення Естонії.
"Теплохід "HELT"(прапор Панами), був обстріляний і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Остання доповідь з судна - крен у 70 градусів, сідаємо на плоти. 12: 18 "HELT" зник з екранів радарів", - йдеться в повідомленні "Адміністрація морських портів України".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у Нацбанку повідомили українцям, де можна зняти готівкові кошти, крім звичних банків.
Також раніше ми інформували про те, що біля метро в Києві знешкоджена група диверсантів.
А до цього наш портал повідомляли про те, що ексукраїнця, який вибрав громадянство країни-агресора, а пізніше і підтримав війну з нашою країною, викидають з шахових турнірів.