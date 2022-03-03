Військові кораблі РФ знищують все, що поблизу від Одеси.

Біля берегів Одеси вибухнуло і пішло на дно ще одне цивільне судно

Про те, що російські окупанти обстріляли контейнеровоз в акваторії Чорного моря, внаслідок чого чотири члени екіпажу зникли безвісти, інформує агентство " Reuters ", посилаючись на транспортну компанію "Vista Shipping Agency" і власника судна.

Зокрема, поруч з портом Одеси вибухом зруйновано і затонуло естонське вантажне судно "Helt". Тільки двох членів екіпажу судна виявили на рятувальному плоту в морі, а ще четверо числяться у зниклих безвісти. Передбачається, що вибух стався через зіткнення з російською міною.

Також, попри те, що це вантажне судно було під прапором Панами, в цей момент корабель виконував рейс на замовлення Естонії.

"Теплохід "HELT"(прапор Панами), був обстріляний і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Остання доповідь з судна - крен у 70 градусів, сідаємо на плоти. 12: 18 "HELT" зник з екранів радарів", - йдеться в повідомленні "Адміністрація морських портів України".

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