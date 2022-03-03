У берегов Одессы взорвалось и пошло на дно еще одно гражданское судно
О том, что российские оккупанты обстреляли контейнеровоз в акватории Черного моря, вследствие чего четыре члена экипажа пропали без вести, информирует агентство "
В частности, рядом с портом Одессы взрывом разрушено и затонуло эстонское грузовое судно "Helt". Только двух членов экипажа судна обнаружили на спасательном плоту в море, а еще четверо числятся в пропавших без вести. Предполагается, что взрыв произошел из-за столкновения с российской миной.
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Также, несмотря на то, что это грузовое судно было под флагом Панамы, в этот момент корабль выполнял рейс по заказу Эстонии.
"Теплоход "HELT"(знамя Панамы), был обстрелян и получил пробоину ниже ватерлинии. Последний доклад с судна - крен в 70 градусов, садимся на плоты. 12:18 "HELT" исчез с экранов радаров", - говорится в сообщении "Администрация морских портов Украины".
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что в Нацбанке сообщили украинцам, где можно снять наличные средства, помимо привычных банков.
Также ранее мы информировали о том, что возле метро в Киеве обезврежена группа диверсантов.
А до этого наш портал сообщали о том, что экс-украинца, который выбрал гражданство страны-агрессора, а позднее и поддержал войну с нашей страной, выбрасывают из шахматных турниров.