У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, російські «Гради» розгорнули у бік РФ у ході руху ВІД українського кордону. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.
СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.
Зазначимо, 3 березня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних сил України витіснили окупантів і вийшли на лінію державного кордону на Сумщині.
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