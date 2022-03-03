В российском селе Поповка, которое граничит с Краснопольским районом Сумской области, российские «Грады» развернули в сторону РФ в ходе движения от украинской границы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В СБУ предполагают, что оккупанты готовятся устроить провокацию и обстрел своей территории - с целью обвинения Украины в атаке гражданского населения РФ.
СБУ просит максимально распространить это сообщение, чтобы обнародовать его и сорвать провокацию.
Отметим, 3 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что пограничники 5-го пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины вытеснили оккупантов и вышли на линию государственной границы на Сумщине.
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