Ті, хто відчуває тривогу, паніку, має ознаки депресії у зв'язку з війною, зможуть отримати допомогу психолога.

З метою психологічної підтримки громадян України, які страждають від наслідків збройної агресії Росії запустили цілодобову безкоштовну інтернет-платформу психологічної допомоги «Розкажи мені». Про це повідомляють на сторінці Генштабу ЗСУ в Facebook.

Якщо ви відчуваєте тривогу, панічні атаки, маєте ознаки депресії, залишайте заявку на платформі «Розкажи мені» та очікуйте зворотного зв’язку від фахівця. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт.

Модератори платформи підберуть фахівця, і він якнайшвидше зв'яжеться з вами. Консультації проводяться безкоштовно в режимі онлайн.

Також діє бот першої психологічної допомоги. Він стане в пригоді у перші години після травматичної події. Там можна знайти рекомендації щодо збереження психологічного здоров'я.

Цей бот розробила команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та фахівцями проекту «Друг».

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