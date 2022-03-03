Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про пастки, які встановлюють окупанти - вже зафіксовані випадки в двох містах.

Українців попередили про підступність ворога, який встановлює мін-пастки з розтяжками поблизу об'єктів цивільної інфраструктури. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Центру в Телеграм. Пастки вже помічені у Києві та Херсоні.

Людей просять бути дуже обережними та уважними під час пересування по містах, в яких проходили бої.

"Ворог дуже підступний і не гребує будь - якими способами завдати шкоди цивільному населенню України", - йдеться в повідомленні.

Центр надав план дій при виявленні підозрілого предмета.

1. Ні в якому разі не чіпати його.

2. Негайно повідомити про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).

3. Попередити перехожих про можливу небезпеку.

4. Відійти подалі від підозрілого предмета.

5. Не використовувати мобільний телефон поблизу підозрілого предмета.

6. Дочекатися приїзду фахівців і вказати місцезнаходження підозрілого предмета.

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