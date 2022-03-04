В уряді пояснили, чи вплине на стабільність поставок електроенергії в Україні напади РФ на ЗАЕС

Про те, з якої причини наша країна все ж не залишиться без електроенергії, всупереч атаці російських окупантів на Запорізьку атомну електростанцію, посилаючись на главу Міністерства України, Германа Галущенка, пише " Обозреватель ".

За словами Галущенка, українці не залишаться без світла, оскільки дестабілізація енергосистемі поки не загрожує, і вона буде працювати в стабільному, нормальному режимі. Крім того, найближчим часом, Україна обов'язково під'єднається до енергетичної системи Європейського Союзу.

"Поки ми ще не підключені. Приєднання має вирішитися наступного тижня. Але зараз ми підтримуємо коштом власних потужностей", - акцентував міністр енергетики.

Зазначимо, російські збройні сили, в ніч на 4-е березня, почали обстрілювати ЗАЕС, одну з найбільших в Європі. Зараз на ЗАЕС відключений 3-й енергоблок, і працює тільки 4-й енергоблок.

Крім того, пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, вже ліквідовано фахівцями ДСНС, а радіаційний і протипожежний стан на атомній електростанції не вище норми.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Президент України зробив термінову заяву про наслідки атаки ЗАЕС.

Також раніше ми інформували про те, що з Офісу Президента жорстко звернулися до країн Заходу.

А до цього наш портал повідомляли про те, що українці збили ще кілька літаків і вертольотів РФ.