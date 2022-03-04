Як підготувати свій "гаджет" до можливого відключення Інтернету і мобільного зв'язку

Про те, що з урахуванням агресивних військових дій Російської Федерації, внаслідок масованих обстрілів українських міст, може зникнути не тільки інтернет-з'єднання, але і мобільний зв'язок, тому громадянам необхідно знати, як підготуватися до подібних негативних явищ, пише " ProstoMob ".

В першу чергу, фахівці рекомендують завантажити в ваш смартфон/планшет офлайн-карти місця проживання, скориставшись додатком Google Maps.

Для цього потрібно увійти у свій профіль, і натиснути на кнопку "карти офлайн". Аплет запропонує вибрати область місцевості для завантаження офлайн-карти в пам'ять вашого мобільного пристрою.

Крім того, незайвими стануть і месенджери, які зможуть працювати в умовах відсутності підключення до мережі: Serval Mesh, Briar, Bridgefy, Vojer і подібні.

Також, невпинно стежте за тим, щоб ваш мобільний "гаджет" був заряджений. При відключенні електрики, непогано б активувати режим економії енергії. Смартфон/планшет варто носити з собою в пакеті із застібкою, що дозволить захистити пристрої від попадання вологи. Відмінним рішенням стане і придбання повербанка з великим об'ємом акумуляторної батареї.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що росіяни більше не зможуть заробляти в YouTube.

Також раніше ми інформували про те, що у РФ почали блокувати соцмережі, і не тільки.

А до цього наш портал повідомляли про те, що росіяни обстріляли Запорізьку АЕС.