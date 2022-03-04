Как подготовить свой "гаджет" к возможному отключению Интернета и мобильной связи

О том, что с учетом агрессивных военных действий Российской Федерации, вследствие массированных обстрелов украинских городов, может исчезнуть не только интернет-соединение, но и мобильная связь, потому гражданам необходимо знать, как подготовиться к подобным негативным явлениям, пишет " ProstoMob ".

В первую очередь, специалисты рекомендуют загрузить в ваш смартфон/планшет офлайн-карты места проживания, воспользовавшись приложением Google Maps.

Для этого нужно войти в свой профиль, и нажать на кнопку "Карты офлайн". Апплет предложит выбрать область местности для загрузки офлайн-карты в память вашего мобильного устройства.

Кроме того, нелишними станут и мессенджеры, которые смогут работать в условиях отсутствия подключения к Сети: Serval Mesh, Briar, Bridgefy, Vojer и подобные.

Также, непрестанно следите за тем, чтобы ваш мобильный "гаджет" был заряжен. При отключении электричества, неплохо бы активировать режим экономии энергии. Смартфон/планшет стоит носить с собой в пакете с застежкой, что позволит защитить устройства от попадания влаги. Отличным решением станет и приобретение повербанка с большим объемом аккумуляторной батареи.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что россияне больше не смогут зарабатывать в YouTube.

Также ранее мы информировали о том, что в РФ принялись блокировать соцсети, и не только.

А до этого наш портал сообщали о том, что россияне обстреляли Запорожскую АЭС.