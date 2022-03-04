Міла Куніс і Ештон Катчер вносять свій внесок у допомогу постраждалим від війни в Україні. Знаменитості заявили, що збирають 30 мільйонів доларів на гуманітарну підтримку України, а самі, в свою чергу, пожертвують 3 мільйони доларів.

Звернення акторів з'явилося в Instagram.

Ці гроші планується направити в AirBnB і Flexports, компаніям, які надають притулок українцям в Румунії, Угорщині, Польщі, Словаччині та Молдові.

"У цей день, я як ніколи пишаюся тим, що я українка. Події, які розгорнулися в Україні - руйнівні. У цьому світі немає місця для такого роду несправедливих нападів на людство", - сказала Міла Куніс.

Потім втрутився Ештон Катчер і повідомив, що він "ніколи не був такий гордий тим, що одружений на українці".

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